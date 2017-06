Fuglsang pakt eindzege in Dauphiné: "Geen woorden voor"

16:04 – Jakob Fuglsang heeft met een coup in de slotetappe het Critérium du Dauphiné op zijn palmares bijgeschreven. De Deen van Astana kwam solo aan op Plateau de Solaison en wist Richie Porte op die manier met tien seconden te ontdoen van de felbegeerde gele leiderstrui. "Dit is ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor. Zelfs nu ik de trui heb, kan ik het nog niet geloven", sprak Fuglsang na afloop in het flitsinterview.



De Deen biechtte op dat het voorafgaand aan de slotetappe helemaal geen uitgesproken doel was om een grote machtsgreep op poten te zetten. "We wilden gewoon onze posities in het algemeen klassement behouden, maar het werd vandaag uiteindelijk een groot gevecht", sprak een glunderende Fuglsang na het binnenslepen van de grootste overwinning uit zijn carrière.



De cruciale sleutel voor die overwinning lag volgens de Deen in het ploegenspel van Astana. "Fabio (Aru, red.) en ik hebben het heel goed gespeeld", refereert Fuglsang aan de vroege aanval van zijn Italiaanse ploeggenoot. "Hierdoor moest Froome al vroeg alles geven, om vol achter Aru aan te gaan." Op de slotklim forceerde Fuglsang ten slotte zelf de beslissing. "Ik volgde Daniel Martin gewoon en kon hem vervolgens lossen zonder echt te versnellen."



Fuglsang hield in de slotkilometers knap stand en kwam uiteindelijk solo over de meet. In het eindverdict heeft hij tien seconden voorsprong op Richie Porte, waarmee hij zichzelf ook meteen in de schijnwerpers zet voor de Tour de France. Toch wordt de aanloop naar en openingsfase van de Tour nog een spannende tijd voor de Deen. "Mijn vrouw is in verwachting en ze is aan het begin van de Tour uitgerekend", verduidelijkt Fuglsang de situatie.