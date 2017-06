Koen Bouwman wint bergtrui na 'beste week uit loopbaan'

16:48 – Koen Bouwman mag na een week vol aanvalslucht de bergtrui van het Critérium du Dauphiné mee naar huis nemen. De jonge Nederlander zat maar liefst vier etappes mee in de aanval. "Ik ben uitgeput, maar ook zeer blij. Dit was de beste week uit mijn wielerloopbaan tot nu toe", sprak een gelukkige Bouwman na de laatste etappe van de Dauphiné.



In die laatste etappe was de jonge Nederlander niet meer van voren te vinden. "Vandaag lukte me het niet om mee te zitten. Het was vanaf kilometer nul meteen volle bak koersen", liet de revelatie van de Dauphiné weten. "Ik hoorde dat ik mathematisch de leiding zou behouden, maar mijn ploegleider vroeg of ik op de slotklim nog alles wilde geven. Ik lag namelijk achter minten achter, dus het was de vraag of ik de tijdslimiet ging halen."



Dat lukte het talent van LottNL-Jumbo uiteindelijk, waardoor hij samen met Fuglsang, Démare en Buchmann op het eindpodium zijn trui mocht tonen. Hiermee werd de mooiste week uit zijn nog jonge carrière op een mooie manier afgesloten. Bouwman is pas aan zijn tweede seizoen in het profpeloton bezig en hield naast de bergtrui ook nog eens een fraaie ritzege aan zijn Franse expeditie over.