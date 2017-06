Eindzege Women's Tour voor Niewiadoma, D'hoore wint rit

18:21 – Jolien D' hoore heeft de laatste etappe van de OVO Energy Women's Tour gewonnen op haar naam geschreven. In Londen was de Belgische renster van Wiggle High5 de sterkste in de massasprint. De eindoverwinning gaat naar Katarzyna Niewiadoma (hier op archiefbeeld).



In de rit van 88, 2 kilometer sloeg D' hoore haar slag. De Belgische wist thuisrijdster Hannah Barnes voor te blijven. Christine Majerus van Boels-Dolmans werd uiteindelijk derde. Niewiadoma finishte in het peloton en wist zo de eindoverwinning te pakken.



De WM3-renster kwam al tijdens de eerste etappe van de Women's Tour in het bezit van de leiderstrui toen ze de openingsetappe won.