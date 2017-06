Gilbert: "Moest nog hard werken om terug te komen"

21:06 – De tweede etappe van de Ronde van Zwitserland werd gewonnen door Phillipe Gilbert (hier op archiefbeeld). De Belgische renner van Quick-Step Floors won na een heuvelachtige etappe de sprint van een uitgedund peloton. Gilbert raakte voor de laatste klim zelfs nog even op achterstand bij het peloton, maar wist zich terug te knokken.



"Het was een heel nerveuze rit, omdat het peloton de vluchters eigenlijk te veel tijd had gegeven", blikt Gilbert terug op de website van Quick-Step Floors. "We begonnen snel aan de achtervolging, maar de marge werd niet kleiner. Het was geen verrassing dat er daardoor wat valpartijen ontstonden. Vijf kilometer voor de laatste heuvel werd ik ook nog opgehouden en het koste vrij veel moeite om weer terug te komen."



Daardoor was Gilbert dan ook extra blij met zijn overwinning in Zwitserland. "Het plan was eigenlijk om voor Matteo Trentin te rijden. Ik wilde hem naar voren brengen voor de finish, maar we raakten elkaar kwijt. Maar uiteindelijk boekt ons team alsnog een zege en daar ben ik heel blij mee", besloot hij.