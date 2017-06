De Bezemwagen: Bouwman steelt Nederlandse harten

11:03 – De blonde krullen rond het guitige gezicht van Koen Bouwman wapperden triomfantelijk als eerste over de finish in Tullins. Een sensatie, een totale verrassing was het dat de jonge Nederlander van LottoNL-Jumbo dinsdag etappe drie in het Critérium du Dauphiné won. Bouwman verzekerde zich en passant van de bergtrui én een hoofdrol in De Bezemwagen.



Bouwman verrast

Spektakel in Dauphiné

Wat staat ons deze week te wachten?

"Dit was de mooiste week uit mijn carrière", brengt de dolgelukkige Bouwman zondag uit als hij de bergtrui in het Critérium du Dauphiné heeft gewonnen. "Ik wil aanvallen en nog heel lang blijven koersen", zegt hij ook. Analist Gert Jakobs voegt toe : "Die Bouwman heeft zelf niet door hoe goed hij is, hij sprint daar gewoon met twee vingers in de neus naar de zege."In etappe drie is het eerste doel van Bouwman bergpunten te verzamelen. In de finale blijkt hij sterk, net als zijn vluchtgenoten. Maar die hebben inderdaad geen schijn van kans als Bouwman zijn turbo openzet. Drie jaar geleden begon Bouwman als stagiair bij LottoNL-Jumbo, hij werd opgeleid door SEG Racing en koerste daarvoor bij Jo Piels. Op dinsdag 6 juni 2017 boekte Bouwman zijn eerste profzege . In de Dauphiné werd opnieuw duidelijk dat de wielertoekomst Nederland toelacht, want ook Sam Oomen liet zich zien met twee dagen in de witte jongerentrui.Het werd ook de week waarin de Tourfavorieten elkaar peilden in de Dauphiné. Richie Porte leek zich te ontpoppen tot topfavoriet voor de Tour, maar zal zondag met twijfels over de finish zijn gerold nadat hij de eindzege verloor aan Jakob Fuglsang. Chris Froome en Alberto Contador hebben op hun beurt nog wat schaafwerk te doen om in topvorm in Düsseldorf aan de Tour te beginnen. En hoe goed is Alejandro Valverde straks? Over een kleine drie weken begint La Grande Boucle.De Ronde van Zwitserland is afgelopen weekend al begonnen en loopt nog tot en met zondag. Met Tom Dumoulin (derde) en Lars Boom (vierde) staan er twee Nederlanders in de top-tien van het klassement. In de Route du Sud maakt Wout Poels zijn rentree. Hij zal in Frankrijk zijn plek in de Tourselectie van Team Sky moeten gaan veroveren.De Nederlandse Ster ZLM Toer is opnieuw een sprintersfestijn met mannen als André Greipel, Marcel Kittel en Dylan Groenewegen aan het vertrek. Tot slot staat ook de Ronde van Slovenië nog op het programma voor de heren. De dames koersen op zaterdag in Italië.Tot en met zondag: Ronde van ZwitserlandWoensdag tot en met zondag: Ster ZLM ToerDonderdag tot en met zondag: Route du SudDonderdag tot en met zondag: Ronde van SloveniëZaterdag: Ronde van Trentino Alto Adige - SüdtirolDoor: Benjamin de Bruijn