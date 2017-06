Vandenbergh herstelt langzaam: "Een zwart gat van twee weken"

14:12 – Stijn Vandenbergh kwam tijdens de openingsrit van de Vierdaagse van Duinkerken hard ten val. De Belg van AG2R-La Mondiale liep daarbij een hersenkneuzing op en heeft hij nu een enorm gat in zijn geheugen, zo vertelt hij ruim een maand na de zware crash.



"Ik heb een zwart gat van twee weken. Tot vorige week wist ik niet wat ik de dag ervoor had gegeten", zegt de Belg tegenover Het Nieuwsblad. "Toen ik voor het eerst besefte dat ik in het ziekenhuis lag, vroeg ik aan de dokters hoe erg mijn auto eraan toe was. Blijkbaar dacht ik dat ik een auto-ongeval had gehad. Van in het ziekenhuis van Valenciennes weet ik niks meer. Van in Kortrijk is mijn minst vage herinnering dat er naast het ziekenhuis een terras lag, waar ik een paar keer met mijn rolstoel naartoe ben gegaan."



Hoewel het een stuk beter met Vandenbergh gaat, is hij nog lang niet de oude. "Tot op vandaag vergeet ik negen op de tien keer wat ik de dag voordien heb gegeten. En zodra er prikkels met overdreven licht of geluid op mij afkomen, wordt het te veel. Zet mij nu in een ruimte waar 20 mensen door elkaar praten en ik word zot. Zelfs als passagier in de auto heb ik het moeilijk. Ik moet dan na een tijdje gewoon naar de vloer staren omdat de voorbijflitsende omgevingen nog te zwaar zijn."



Alleen koken zit er vooralsnog ook niet in voor Vandenbergh. "Te gevaarlijk. Ook al heb ik een kookplaat met inductie die na een tijdje vanzelf uitgaat. Er zijn ook veel oudere herinneringen weg. Soms komt er iemand op bezoek en weet ik niet meer hoe ik die ooit heb leren kennen. Ook toen ik jouw berichtje kreeg om eens langs te komen, wist ik niet meer wie je was. Namen linken aan mensen, is nog heel moeilijk."



Toch is hij vastberaden om terug te keren. "Ik heb mij daar zien liggen op de grond en heb nadien de opname meteen gewist. Dat mag niet het laatste beeld zijn van Stijn Vandenbergh als profrenner. Tot 11 juli ben ik nog werkonbekwaam. Op 5 juli onderga ik een controlescan en heb ik een gesprek met de neurochirurg om te weten of ik de trainingen mag hervatten. Ik zal in totaal twee maanden out zijn geweest. Ik hoop na twee maanden trainen de achterstand te hebben ingehaald en zo in september nog wat te kunnen koersen. De Vuelta zal niet lukken, maar met enkele kleinere koersen ben ik al tevreden. Mijn voorjaar viel in het water door een longontsteking. Ik heb mijn nieuwe ploeg nog niks kunnen tonen. Ik wil mezelf en de ploeg bewijzen dat ik nog een goeie coureur ben."