Sky stuurt sterke formatie met Poels naar Route du Sud

15:06 – Team Sky heeft een sterke ploeg op pad gestuurd voor de Route du Sud. Bekend was al dat Wout Poels zijn langverwacht rentree zou maken in de vierdaagse Franse rittenkoers, hij wordt daarin vergezeld door een paar andere gevaarlijke mannen voor het algemeen klassement: Geraint Thomas en Sergio Luis Henao.



Ook voor de twee vlakkere etappes heeft Sky een goede troef in huis met Elia Viviani. Verder verschijnen Gianni Moscon, Ian Stannard, Michal Golas en Kenny Elissonde donderdag aan de start in Villeveyrac.



Eerder vandaag maakten BMC al haar ploeg bekend voor de Route du Sud. In de Zwitserse formatie zit met Floris Gerts een Nederlander. Het achttal bestaat verder uit Silvan Dillier, Jean-Pierre Drucker, Samuel Sánchez, Miles Scotson, Manuel Senni, Dylan Teuns en Loïc Vliegen.