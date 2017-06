Minnaard en zes anderen zeker van Tour-debuut voor Wanty

15:32 – Zeven renners van Wanty - Groupe Gobert zijn mits ze fit blijven al verzekerd van een plek in de Tour-selectie van de ploeg. Een van de renners is een Nederlander: Marco Minnaard zal over goed tweeëneenhalve week zijn debuut mogen gaan maken in de grootste wielerronde.



Wanty - dat als ploeg voor het eerst actief zal zijn in de Tour de France - stuurt verder ook in ieder geval Frederik Backaert, Thomas Degand, Guillaume Martin, Yoann Offredo, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybrouck. Ook zij reden nog nooit in de Ronde van Frankrijk. Offredo, Van Keirsbulck en Degand stonden wel al eens aan het vertrek van de Vuelta Espana.



"We hebben onze selectie gemaakt op basis van renners die capabel zijn om drie weken vol te houden", vertelt ploegleider Hilaire Van der Schueren. "We nemen renners mee voor alle terreinen. Guillaume Martin en Thomas Degand mikken op de bergritten, zoals in de Dauphiné waar de ploeg een magnifieke prestatie leverde. Guillaume Van Keirsbulck wordt hopelijk onze man voor de tijdritten. Pieter Vanspeybrouck sprintte in de top 20 in de Dauphiné, en we proberen nog beter te doen in de Tour. Frederik Backaert toonde dat hij zijn mannetje kan staan in ontsnappingen. Marco Minnaard verdient zijn selectie omdat hij zich altijd ten dienste stelde van het collectief. Bovendien heeft hij een goede Dauphiné achter de rug. En Yoann Offredo reed een sterk voorjaar. Daarna verlegde hij zijn focus naar de Tour."



Over de twee andere plekken is nog niks bekend gemaakt door de ploeg. Het zou dus zomaar kunnen dat er met Wesley Kreder nog een Nederlander voor Wanty-Groupe Gobert aan de start verschijnt.