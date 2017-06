Terpstra gids van Kittel tijdens laatste Tour-voorbereiding

15:57 – Niki Terpstra is opgenomen in de ploeg van Quick-Step Floors tijdens de Ster ZLM Tour. De Belgische formatie zal zich vooral op de vlakke etappes richten met sprinter Marcel Kittel, al heeft het tijdens de vijfdaagse koers nog wel een paar troeven in huis.



Zo zullen de talenten Maximilian Schachmann en Rémi Cavagna zich ook richten op de proloog, terwijl zij samen met Terpstra en Laurens de Plus in de zwaardere etappes waarschijnlijk een vrije rol hebben. Verder bestaat de ploeg nog uit Fabio Sabatini en Iljo Keisse.



Voor Terpstra wordt het zijn eerste koers sinds de Baloise Belgium Tour, toen hij met een harde val tijdens de vierde etappe werd uitgeschakeld. In zijn laatste wedstrijd voor die ronde - Parijs-Roubaix - was de Nederlander ook al uitgeschakeld door een val.