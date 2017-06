Warbasse soleert naar zege, Caruso pakt de leiderstrui

17:19 – Larry Warbasse heeft de bergrit in de Ronde van Zwitserland naar Villars-sur-Ollon op zijn naam gescherven. De Amerikaan wist vanuit de vroege vlucht stand te houden en kwam solo aan op de bergtop. Steven Kruijswijk maakte een hele goede indruk, maar moet de leiderstrui voorlopig wel laten aan Damiano Caruso van BMC Racing.



De vroege vlucht kende een zeer Nederlands tintje. Nick van der Lijke en Lars Boom vertegenwoordigden de twee Nederlands ploegen. Zij hadden het gezelschap van Larry Warbasse en Antoine Duchesne. Met zijn vieren reden ze al snel een voorsprong van een kleine acht minuten bijeen. Boom was daardoor lange tijd virtueel leider, maar moest op de eerste klim van de dag al snel los door het tempo van Warbasse en Van der Lijke volgde niet veel later, maar hij kon terugkeren in de afdaling.



In het peloton werkten voornamelijk Bahrain Merida en FDJ hard, maar toch begonnen de drie met een voorgift van ruim vier minuten aan Villars Sur Ollon. Daarop liet Warbasse de andere twee al snel achter, maar ook de grote meute kwam op de eerste flanken al heel snel dichter.



In het peloton moest Tom Dumoulin al vroeg lossen, maar Steven Kruijswijk maakte een uitstekende indruk. Hij ging goed mee met aanvallen van Damiano Caruso en Domenico Pozzovivo en probeerde zelf ook weg te komen. De drie bleven over met Marc Soler, Simon Spilak en Mathias Frank. AG2R maakte goed gebruik van de overtalssituatie en raakte uiteindelijk met Frank weg, waarna Spilak het leeuwendeel van het werk moest oplossen.



Warbasse zag de Zwitser echter niet meer in de buurt komen en bezorgde Aqua Blue Sport zodoende de eerste seizoenszege en zijn eerste overwinning als prof. Daarachter werd Frank voorbij gestreefd door de rest in de slothectometers. Caruso troefde uiteindelijk Kruijswijk af in de strijd om plek twee en is de nieuwe leider.