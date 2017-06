Bardiani-CSF noemt schorsing van maand 'buitensporig'

11:18 – De disciplinaire commissie van de internationale wielerunie UCI heeft Bardiani-CSF vanwege de twee dopinggevallen in de Giro d'Italia voor dertig dagen geschorst. De continentale ploeg uit Italië vindt de straf, die van 14 juni tot 14 juli loopt, 'buitensporig'.



Bardiani-renners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni liepen tijdens de afgelopen Giro tegen de dopinglamp en dat is hun ploeg dus duur komen te staan. De Italiaanse formatie gaat niet in beroep bij het sporttribunaal CAS, maar benadrukt wel dat het ontevreden is over de sanctie. "We zijn niet blij met de lengte van de schorsing. De mensen die er niet voor verantwoordelijk zijn worden nu buitensporig gestraft, terwijl het betreurenswaardige acties van dwaze mensen zijn."



"In het licht van de schade die we tijdens de Giro al opgedaan hebben, met het kunnen opstellen van slechts zeven renners en de beschadigde reputatie, en ons verleden omtrent doping hadden we een schorsing van een kortere duur meer op zijn plek gevonden", zo klinkt het in een persbericht van Bardiani.