Koning Willem-Alexander: "Verbruggen man met groot hart"

12:44 – In navolging van Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), is er ook vanuit koninklijke hoek gereageerd op het overlijden van Hein Verbruggen. Koning Willem-Alexander staat stil bij het verlies voor de Nederlandse sportwereld.



"Hein Verbruggen leeft in mijn herinnering voort als een man met een groot hart, voor de Olympische beweging, voor de wielersport en voor de mensen om hem heen", zegt Koning Willem-Alexander in een officiële verklaring over het overlijden van Verbruggen. "Ik wens zijn familie en vrienden sterkte toe."



Verbuggen overleed op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. De Helmonder heeft veel betekend voor de sport. Hij vervulde diverse bestuurlijke functies in het wielrennen, was tussen 1991 en 2005 de voorzitter van de internationale wielerunie UCI en was vanaf 1996 verbonden aan het Internationaal Olympisch Comité. Daar werkte hij samen met koning Willem-Alexander, die als kroonprins tussen 1998 en 2005 lid was van het IOC. Verbruggen was ook erelid bij het comité.