Toch nog Zwitserse zege Sagan: "Heeft een tijdje geduurd"

21:14 – Voor Peter Sagan is het bijna een traditie geworden om te winnen in de Ronde van Zwitserland. De Slowaak won woensdag de vijfde etappe en weet daardoor voor het zevende jaar op rij één of meerdere ritten in Zwitserland op zijn naam te schrijven.



"Ik ben heel blij met deze overwinning, mijn teamgenoten hebben zichzelf vandaag voor mij moeten opofferen. Ze hebben me naar de finish gereden en zonder hen had ik dit niet gekund", begint Sagan op de website van zijn ploeg. Daarmee krijgt de Slowaak toch nog zijn gewenste overwinning in Zwitserland. "Het heeft een tijdje geduurd om deze overwinning binnen te halen."



"De eerste rit was heel erg hectisch met vele aanvallen en twee dagen geleden lag de finish me wel, maar had ik te veel energie verbruikt op de laatste klim", vervolgt Sagan. "Maar vandaag ging het allemaal goed. Het regende op het einde een beetje, maar ik voelde me veel beter en wist mijn hoofd er bij te houden."