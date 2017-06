Roglic na zege in Ster ZLM Toer: "Dit type tijdrit niet favoriet"

9:51 – Primoz Roglic (hier op archiefbeeld) won woensdag de proloog van de Ster ZLM Toer. In de tijdrit van 7,5 kilometer door Westkapelle was hij drie seconden sneller dan Marcel Kittel Toch stelde de renner van LottoNL-Jumbo dat het niet perse een tijdrit was die hem goed lag.



Voor Roglic was het zijn vijfde zege van het seizoen. "Dit type tijdrit is niet mijn favoriet. Ik houd normaal van tijdritten waarbij er iets meer heuvels in het parcours zitten. Maar als ik aan de start sta, doe ik mijn best en dat was voldoende voor de overwinning", vertelt hij op de website van zijn ploeg.



Voor Roglic is de Ster ZLM Toer de laatste voorbereiding op de Tour de France. De Sloveen kijkt vooral uit naar de eerste etappe. "Het wordt mijn eerste Tour en ik ga mijn best doen. In de etappes die mij liggen ga ik voor mijn kansen. In de Tour zijn er twee tijdritten, eentje bijna aan het eind in Marseille en natuurlijk de openingsrit in Düsseldorf. Dromen van de gele trui mag en we zijn op de goede weg. We hebben een goede voorbereiding gehad", besloot hij.