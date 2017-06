Dumoulin: "Voelt alsof ik bezig ben met de vierde Giro-week"

11:45 – Tom Dumoulin wil liever presteren in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Zwitserland dan drie dagen later tijdens het NK tijdrijden. De renner van Sunweb zegt nog altijd vermoeid te zijn na het winnen van de Giro d'Italia, maar wil desondanks van waarde zijn voor zijn ploeg in Zwitserland.



Voor Dumoulin zit een goed klassement in de Ronde van Zwitserland er niet meer in. "We wisten dat het twee kanten op kon vallen door de hectische weken in de Giro en het herstel dat ik de week erna niet heb kunnen pakken", legt hij uit aan De Telegraaf. "De eerste dagen heb ik het nog geprobeerd, maar het is niet gelukt. Het voelt alsof ik bezig ben met de vierde week van de Giro."



De afsluitende tijdrit naar Schaffhausen is nu het doel voor Dumoulin in Zwitserland. "Normaal gezien is dat een tijdrit die mij goed ligt. Maar ik moet in topvorm zijn om mee te kunnen doen om de winst en dat is nu niet het geval", stelt hij. Drie dagen later verdedigt Dumoulin zijn titel tijdens het NK tijdrijden. "Een tijdrit winnen in de Ronde van Zwitserland is voor de ploeg en voor mij belangrijker dan Nederlands kampioen tijdrijden worden."