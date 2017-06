Zes Nederlanders in voorselectie Sunweb voor Tour de France

15:33 – Team Sunweb heeft de namen van de voorlopige selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. Daarop staan zes Nederlanders. Sunweb wil in de Tour de ploeg bouwen rondom sprinter Michael Matthews. Daarmee gaat de formatie voor dagsucces in Frankrijk.



Naast Matthews is voorlopig alleen Nikias Arndt zeker van een uitverkiezing voor de Tour de France. Beiden rijden momenteel de Ronde van Zwitserland als laatste voorbereiding. Het duo had succes in de derde rit naar Bern, toen Arndt de perfecte leadout bleek voor Matthews, die de etappe op zijn naam schreef.



Op de lijst van Sunweb voor de Tour zijn de namen van zes Nederlanders terug te vinden. Namelijk Ramon Sinkeldam, Laurens ten Dam, Roy Curvers, Albert Timmer, Tom Stamsnijder en Mike Teunissen. Daarnaast maken ook Warren Barguil, Søren Kragh Andersen, Phil Bauhaus, Johannes Fröhlinger en Simon Geschke kans op een uitverkiezing.