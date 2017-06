Groenewegen sprint naar etappewinst in Hoogerheide

16:13 – Dylan Groenewegen (hier op archiefbeeld) heeft de tweede etappe van de Ster ZLM Toer met overmacht gewonnen. Daarmee zorgt hij ervoor dat ook donderdag de ritzege weer naar LottoNL-Jumbo gaat. De proloog werd een dag eerder al gewonnen door Primoz Roglic.



De kopgroep in de rit naar Hoogerheide bestond uit de vijf Nederlanders, Stan Godrie, Joey van Rhee, Rens te Stroet, Jasper Hamelink, en Rick Ottema. Ook de Fransman Jimmy Turgis van Cofidis bevond zich lange tijd voorin. Het groepje van zes kreeg een maximale voorsprong van vier minuten. Door de vele wind ontstonden er in het peloton waaiers en werden er diverse groepen gevormd.



Later kwam alles toch weer bij elkaar te zitten en liep de voorsprong van de groep vluchters af. Van Rhee hield het het langste vol, maar werd op veertien kilometer van de streep toch ingerekend. Daarna stevende de rit af op een massasprint. Dion Beukeboom probeerde het nog met een verrassingsaanval, maar ook zijn poging strandde. In de sprint was Groenewegen daarna veel te sterk voor zijn concurrentie. De renner van LottoNL-Jumbo liet de nummer twee Max Walscheid meer dan een fietslengte achter zich. Moreno Hofland eindigde als derde.



Ook na de tweede etappe gaat Roglic nog altijd aan de leiding. De Sloveen verdedigt een voorsprong van drie seconden op de nummer twee Marcel Kittel.