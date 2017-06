Pozzovivo slaat dubbelslag, Kruijswijk zakt naar plek drie

17:43 – Domenico Pozzovivo (hier op archiefbeeld) heeft de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Italiaan van AG2R La Mondiale maakte het verschil in de laatste afdeling en soleerde zo naar de ritzege. Daardoor is hij eveneens de nieuwe leider.



Een groep van negen renners, met daarin Jan Bakelants, Michael Woods, Bart De Clercq, Tomasz Marczynski, Antonio Pedrero, Carlos Verona, Philip Deignan, Ondrej Cink en Simone Petilli, vormde de ontsnapping van de dag. Op zo'n dertig kilometer van de streep viel de kopgroep uiteen en Woods hield uiteindelijk het langste stand.



In de groep met favorieten had leider Caruso het enigszins lastig. Op twintig kilometer van de streep was de Italiaan al zijn knechten kwijt en was het aan hemzelf om te reageren op aanvallen. Met nog dertien kilometer te gaan deed ook Steven Kruijswijk een poging. De nummer twee van het klassement op zestien seconden slaagde er niet in om weg te rijden.



Pozzovivo lukt dat even later wel. Hij ging in zijn eentje op zoek naar Woods en wist zich nog voor de laatste afdaling bij hem te voegen. De afdaling bracht nog een extra risciofactor met zich mee doordat het inmiddels was gaan regenen. Woods durfde geen risico te nemen waardoor Pozzovivo weg kon rijden. Ion Izagirre en Rui Costa zetten in de afdaling eveneens alles op alles om Pozzovivo nog bij te halen. Het duo kwam echter net te laat waardoor de ritwinst naar de Italiaan ging. Costa werd tweede Izagirre als derde eindigde.



Caruso had voor de zesde rit een voorsprong van 25 seconden op Pozzovivo. Door zijn ritzege en de bonificatieseconden neemt de AG2R-renner de leiderstrui over. Kruijswijk zakt daardoor naar de derde plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op de leider wordt wel minder: dertien seconden in plaats van zestien.