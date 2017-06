Špilak wint zevende rit en is nieuwe leider in Zwitserland

17:28 – Simon Špilak heeft een dubbelslag geslagen in de Ronde van Zwitserland. De Sloveen van Katusha-Alpecin liet de overige favorieten op de slotklim achter zich en kwam als eerste boven op de Tiefenbachferner. Špilak nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van Domenico Pozzovivo.



Al meteen na de start probeerden meerdere renners zich af te scheiden van het peloton. De eerste paar pogingen liepen op niks uit, maar even later kreeg een groep van achttien mannen wel de zegen. In die kopgroep bevonden zich niet de minste namen. Onder meer Peter Sagan, Maxime Montfort en Tim Wellens meldden zich aan het front. Ook Jeroen Meijers maakte deel uit van de vluchtpoging.



De leiders kregen een mooie voorsprong van bijna vier minuten, maar het bleek niet genoeg om vooruit te blijven. Al aan de voet van de vijftien kilometer lange slotklim zat het avontuur van de vroege vluchters er op en was het woord aan de favorieten.



Bij die favorieten wist Steven Kruijswijk zich nog enige tijd van voren te handhaven, terwijl Mathias Frank en klassementsleider Pozzovivo de toppers al vlot hadden moeten laten gaan. Op acht kilometer van de finish sprong Špilak weg en hij kreeg Joe Dombrowski met zich mee. Drie kilometer later kon de Amerikaan de ontketende Špilak niet meer bijbenen en ging de renner van Katusha solo verder. De Sloveen reed daarna onbedreigd naar zijn eerste zege in twee jaar tijd. Ion Izagirre probeerde de aansluiting nog te vinden, maar kwam uiteindelijk 22 tellen tekort.



Kruijswijk kwam in het gezelschap van Damiano Caruso als vijfde over de meet, maar moest ruim een minuut toegeven op de winnaar. De renner van LottoNL-Jumbo behoudt wel zijn derde plaats in het algemeen klassement, op 1.05 van de nieuwe leider Špilak.