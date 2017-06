Kruijswijk richt zich op tweede plek in Ronde van Zwitserland

16 juni 2017 – Steven Kruijswijk heeft de eindzege in de Ronde van Zwitserland voorlopig uit zijn hoofd gezet. De renner van LottoNL-Jumbo verloor vrijdag in de zevende etappe veel tijd op de etappewinnaar en nieuwe leider Simon Spilak. Kruijswijk richt zich nu op de tweede plaats.



Spilak won de zevende etappe en nam daarmee ook de leiderstrui over van Domenico Pozzovivo. Kruijswijk eindigde als vijfde, maar verloor ruim een minuut op Spilak. In het algemeen klassement staat de Nederlander op de derde plek met een achterstand van 1.05 minuten op de renner van Katusha. Damiano Caruso is de nummer twee met een voorsprong van dertien seconden op Kruijswijk. "Je hoopt stiekem op meer: dat hij een heel goede dag heeft en misschien wel de gele leiderstrui kan pakken. Maar dat zat er vandaag niet in", zegt ploegleider Addy Engels op de website van LottoNL-Jumbo.



Volgens Engels gaat het moeilijk worden om nog voor de eindzege te strijden. "Het gat naar plek vier is nu groot genoeg. Als Steven een goede tijdrit rijdt, ligt plek twee binnen de mogelijkheden. Spilak staat wel heel ruim aan kop. Die achterhaal je normaal gesproken niet meer. Als er niks geks gebeurt, is het kijken of Steven op de tweede of op de derde plek op het podium terechtkomt", besloot hij.