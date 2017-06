José Gonçalves zegeviert in Ardennenrit Ster ZLM Tour

17:19 – José Gonçalves (hier op archiefbeeld) heeft de hegemonie van Team LottoNL-Jumbo in de Ster ZLM Tour weten te doorbreken. De Portugees van Katusha-Alpecin wist de heuvelachtige rit naar La Gileppe te winnen door Laurens De Plus te verslaan in een sprint-à-deux op de stuwdam La Gileppe



In de etappe van Verviers naar La Gileppe was het al vanaf het begin oorlog. In de eerste vijf kilometer probeerden Rémi Cavagna en Quinten Hermans een 'gewone' vlucht op te zetten, maar zij werden al snel overvleugeld. Na tien kilometer koers brak het peloton namelijk al in stukken, met 42 renners in het eerste gedeelte. Katusha was daarin met vijf man het best vertegenwoordigd, maar ook Sunweb en LottoNL-Jumbo hadden beide vier renners mee.



Na dit vroege vuurwerk kregen avonturiers alsnog een kans om een vroege vlucht op poten te zetten. De storm ging liggen, waardoor er een hergroepering in het peloton kon plaatsvinden. Voor zeven renners was dit het moment om het hazenpad te kiezen. Met Brian van Goethem en Wesley Kreder waren er twee Nederlanders vooraan vertegenwoordigd. Het hergroepeerde peloton gaf de zeven koplopers uiteindelijk een kleine vier minuten aan voorsprong.



Op La Redoute moest Brian van Goethem zijn medevluchters als eerste laten gaan. Even laten waren al zijn vluchtmakkers er echter aan voor de moeite. Door een versnelling vanuit het peloton werden ze weer gegrepen. Toch werd het daarmee niet rustig: José Gonçalves (Katusha) en Laurens De Plus (Quick-Step) probeerden namelijk meteen een nieuwe kopgroep op poten te zetten.



Het tweetal wist ruim een minuut aan voorsprong te verzamelen en hield vervolgens zeer knap stand. Op de meet op stuwdam La Gileppe toonde Goncalves zich sneller dan Laurens De Plus. Het betekent voor de Portugees zijn eerste zege van dit seizoen. In het achtervolgende peloton leidden de Ardennen eveneens tot een slagveld. Het peloton bestond aan de meet namelijk nog maar uit 25 renners.