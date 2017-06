Peter Sagan slaat opnieuw toe met ritzege in Zwitserland

17:32 – Peter Sagan (hier op archiefbeeld) heeft ook de voorlaatste etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn palmares bijgeschreven. De wereldkampioen van BORA-Hansgrohe toonde zich met groot vertoon van macht de snelste in Schaffhausen. In de licht oplopende sprint versloeg hij de Italianen Sacha Modolo en Matteo Trentin. Met nog één dag voor de boeg blijft Simon Špilak in het bezit van de gele leiderstrui.



De achtste etappe kende zowel start en finish in Schaffhausen. Met slechts honderd kilometer koers op een heuvelachtig parcours werd er een snelle en aantrekkelijke rit verwacht. Gezien de heuvelachtige lokale omloop waren alle ogen voorafgaand aan die rit al gericht op puncheurs als Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert. De Belgen konden hun favorietenrol niet waarmaken, maar Sagan stelde wederom niet teleur.



In de openingsfase van de etappe kozen vier vluchters het hazenpad: Lasse Norman Hansen, Nick van der Lijke, Jaco Venter en Jelle Wallays. Dit viertal krijg nooit echt veel ruimte van het peloton, hetgeen ook blijkt uit hun maximale voorsprong van slechts twee minuten. Ondanks dit kleine verschil wisten de vluchters nog wel lange tijd knap stand te houden.



Maar met nog ongeveer tien kilometer van de wielen gebeurde het onvermijdelijke: de vluchters werden in de laatste lokale omloop gegrepen door het peloton. In die laatste ronde kwam de koers tot ontploffing. Op zeven kilometer van de meet gooide Michael Matthews de knuppel in het hoenderhok. Zijn aanval werd meteen beantwoord door Tim Wellens en Greg Van Avermaet, maar de avonturiers kwamen niet weg. BORA-Hansgrohe nam vervolgens het initiatief in het peloton over.



Hierdoor kwam het allemaal aan op een sprint in Schaffhausen. In die sprint werd Sagan goed gebracht en wist hij zijn concurrenten vervolgens met overmacht weg te blazen. Met waar machtsvertoon zette hij Sacha Modolo en Matteo Trentin meteen op meerdere fietslengtes. Het betekende voor de wereldkampioen zijn vijftiende dagzege in de Ronde van Zwitserland en alweer zijn zesde overwinning van dit seizoen.



Morgen wordt de Ronde van Zwitserland afgesloten met een individuele tijdrit. Simon Špilak verdedigt dan een voorsprong van 52 seconden op Damiano Caruso in zijn jacht op de eindzege. Steven Kruijswijk bezet nog altijd de derde plek in het algemeen klassement, op iets meer dan een minuut van de Sloveen van Katusha-Alpecin.