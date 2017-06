Kruijswijk mikt op tweede plaats: "Van achteruit geen zorgen"

17 juni 2017 – Steven Kruijswijk richt zich in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Zwitserland op de tweede plaats van het klassement. De huidige nummer drie hoopt Damiano Caruso voorbij te gaan in de rangschikking. Het verschil tussen de twee is slechts dertien seconden. Leider Simon Špilak lijkt met een verschil van 1.05 te ver weg.



"Špilak is in staat om een hele goede tijdrit te rijden, zoals hij enkele jaren terug al bewezen heeft", zegt ploegleider Addy Engels op de website van LottoNL-Jumbo. "Het is dus kijken of Steven over Caruso heen kan wippen en zo de tweede plaats veilig kan stellen. Van achteruit hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Het gat tussen Steven en de nummer vier is groot genoeg."



De tijdrit gaat over 28,6 kilometer door Schaffhausen en omgeving. "We gaan ons goed voorbereiden op de tijdrit. We hopen dat Steven morgen die tweede plek kan pakken. We zijn hier met nog een aantal jongens die een hele goede tijdrit kunnen rijden. We hebben wel een aantal dagen flink gekoerst. Als morgen de klok stopt, gaan we wel zien waar het ons gebracht heeft."