Feest Spilak en Dennis op slotdag, Kruijswijk op podium

17:35 – Simon Spilak heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense renner van Katusha-Alpecin zag zijn gele leiderstrui zondag in de afsluitende tijdrit geen moment in gevaar komen. Dat laatste gold eveneens voor de derde plek van Steven Kruijswijk, maar hij kwam tekort om Damiano Caruso van de tweede plaats te stoten. Rohan Dennis was overtuigend de beste tegen de klok.



Na zijn dubbelslag in de bergrit van afgelopen vrijdag begon Spilak met een voorsprong van 52 seconden en 1.05 minuut op respectievelijk nummer twee Caruso en nummer drie Kruijswijk aan de laatste etappe in de Alpenkoers, een individuele tijdrit over 28,6 kilometer met start en finish in Schaffhausen.



Spilak staat bekend als een prima tijdrijder. Twee jaar geleden won hij de Ronde van Zwitserland zelfs door op de laatste dag, toen er eveneens tegen de klok gereden werd, tweede te worden achter Tom Dumoulin. Vandaag waren de tussentijden en eindtijd die Spilak reed vergelijkbaar met die van Caruso en Kruijswijk. Zodoende mocht hij na de aankomst het middelste treetje van het erepodium bestijgen.



Spilak noteerde de vijfde tijd aan de finish, op 51 seconden van winnaar Dennis. Hij leverde vier seconden in ten opzichte van Caruso, maar kon zich dat ruimschoots permitteren. Kruijswijk zei zaterdag 'vol voor de tweede plaats' te gaan, maar wist Caruso niet meer te passeren. De kopman van Team LottoNL-Jumbo was bij het eerste en tweede meetpunt telkens vijf tellen sneller dan de Italiaan van BMC, maar bleek aan de streep uiteindelijk zeven tellen te hebben verloren. Van achter had Kruijswijk geen druk: het gat naar nummer vier Domenico Pozzovivo bedroeg voor de start 1.23 minuut en dat verschil groeide zelfs nog met zes seconden.



Nadat Dumoulin eerder deze week afstapte in de Ronde van Zwitserland, was Dennis de grote favoriet voor de winst van de tijdrit. De specialist van BMC maakte zijn favorietenrol ook waar. Hij was duidelijk de snelste bij de twee tussenpunten en had aan de finish een gat van 29 tellen naar de nummer twee, zijn ploeggenoot Stefan Küng. Het werd zodoende een 1-2-3'tje voor BMC op de slotdag, aangezien Caruso de derde tijd reed.