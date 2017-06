Dennis wint tijdrit: "Was 28,6 kilometer pijn lijden"

9:48 – Door het afstappen van Tom Dumoulin werd Rohan Dennis de topfavoriet voor de winst van de afsluitende tijdrit in de Ronde van Zwitserland en die favorietenrol maakte hij ook waar. De Australiër van BMC zegevierde zondag in Schaffhausen met 29 seconden voorsprong op de nummer twee, zijn ploeggenoot Stefan Küng.



"Het was 28,6 kilometer pijn lijden", beschrijft Dennis de tijdrit. "In de eerste vier kilometer voelde het prima, maar daarna was het een kwestie van verstand op nul en tegen mezelf zeggen dat de finish op de top van de klim lag. Na de top was het nog slechts vijf kilometer tot de streep. Ik probeerde me iets te sparen en toch zo aerodynamisch mogelijk te blijven rijden, voordat ik zo hard als ik kon naar boven ging op de klim. Ik ben geen klimmer, maar ben ook niet heel zwaar. Dat laatste bracht me in stelling om te proberen bergop de klimmers te verslaan."



Dennis had al ruim een maand geen koers meer gereden, na zijn uitvalbeurt in de Giro d'Italia. "Ik voelde me niet heel goed en miste volgens mij een beetje vorm", vervolgt hij. Dennis kwam vroeg in de Ronde van Zwitserland ten val. "Mijn lichaam was enigszins uit zijn normale doen na de eerste etappe en de valpartij. Na mijn uitvalbeurt in de Giro en mijn val hier zat ik een klein beetje in de put. Het was natuurlijk goed dat ik geen botbreuken had, maar er was een paar dagen waarop ik dacht dat ik beter naar huis had kunnen gaan. Uiteindelijk is het goed afgelopen."