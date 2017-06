Poels heeft vertrouwen in deelname aan Tour de France

10:01 – Wout Poels heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn rentree in het peloton. De Sky-renner nam afgelopen week deel aan de Route du Sud, nadat hij bijna vier maanden aan de kant had gestaan met een knieblessure.



"De opluchting is groot. Zeker omdat ik de afgelopen weken geen last meer van mijn knie heb gehad", zegt Poels tegen De Telegraaf. Sky moet nog beslissen over de Tour de France-deelname van de Limburger, maar zelf is hij positief gestemd. "Ik heb wel vertrouwen dat ik erbij zit. De progressie is de afgelopen weken duidelijk zichtbaar. Als knecht van Chris Froome hoef ik er ook nog niet per se de eerste dag te staan. Er wordt meer gekeken om mij als frisse arbeider in de derde week in de Alpen nog vol in te zetten."



"Ik blijf nu ook nog enkele dagen in de Pyreneeën om enkele ritten te verkennen", vervolgt Poels. "Dat zijn signalen dat de ploeg vertrouwen in mij heeft. Verder is er ook al gesproken om in het najaar ook in de Vuelta a España van start te gaan. Omdat ik er drie maanden uit heb gelegen, zou dat wel eens goed kunnen uitpakken. Ik zal daar in elk geval nog fris genoeg zijn om sterk te rijden. Maar eerst hopelijk weer aan de zijde van Chris de Tour rijden."