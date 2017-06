Westra maakt comeback bij Cycling Team Fryslân

10:37 – Lieuwe Westra rijdt komende zondag weer een wielerkoers. De 34-jarige Fries verschijnt aan de start van de zesdaagse van het Noordenveld Westerkwartier. Westra heeft zich aangesloten bij Cycling Team Fryslân.



"Voor Lieuwe, het team, de sponsoren en het Friese wielrennen is dit een mooie opsteker! We gaan er met zijn allen voor zorgen dat Lieuwe weer plezier in het spelletje krijgt. Welkom Lieuwe en heel veel succes", meldt de ploeg via Facebook. Westra stopte afgelopen winter om persoonlijke redenen met wielrennen.



Westra wist de zesdaagse van het Noordenveld Westerkwartier in 2008 al eens te winnen.