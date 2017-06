AG2R La Mondiale heeft Tourploeg bijna rond

10:46 – Romain Bardet zal zoals verwacht het kopmanschap van AG2R La Mondiale gaan dragen in de komende Tour de France. De Fransman kan in de jacht op zijn eerste zege in La Grande Boucle rekenen op een sterke ploeg, al zijn pas zes renners officieel bevestigd door de ploeg.



In de bergen kan de Fransman rekenen op de steun van zijn landgenoten Pierre Latour en Alexis Vuillermoz, en de Zwitser Mathias Frank. Verder zullen ook de Belg Oliver Naesen en de Fransman Axel Domont de nummer twee van de voorbije Tour de France bijstaan.



Voor de laatste drie plekken zijn nog vier renners in de running. Jan Bakelants, Ben Gastauer, Cyril Gautier en Samuel Dumoulin zullen nog even moeten wachten op de bevestiging van AG2R La Mondiale. Eén van hen zal de 104e editie van de Tour de France aan zich voorbij moeten laten gaan.