Sagan en Majka speerpunten BORA-hansgrohe in Tour

11:02 – BORA-hansgrohe heeft de definitieve selectie voor de Tour de France als eerste rond. De WorldTour-ploeg heeft wereldkampioen Peter Sagan aangewezen als kopman. De Slowaak hoopt in de komende Ronde van Frankrijk opnieuw de groene trui naar Parijs te brengen.



Rafal Majka is de troef voor het algemeen klassement. De 27-jarige Pool won vorige week nog de Ronde van Slovenië en verkeert in een goede vorm. In de voorbije Tour de France schreef hij het bergklassement op zijn naam en eindigde hij op de 27e plaats in het algemeen klassement.



Naast Sagan en Majka neemt BORA-hansgrohe met Emanuel Buchmann nog een derde kandidaat voor een trui mee naar La Grande Boucle. De Duitser won afgelopen week het jongerenklassement in het Critérium du Dauphiné en zal ook in de Tour een gooi naar de witte trui willen doen. Maciej Bodnar, Pavel Poljanski, Marcus Burghardt, Rüdiger Selig, Jay McCarthy en Juraj Sagan maken het negental van BORA compleet.