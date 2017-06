Skujins maakt rentree in Lets kampioenschap tegen de klok

14:14 – Toms Skujins keert na ruim een maand weer terug in het profpeloton. De 26-jarige renner van Cannondale-Drapac is voldoende hersteld van zijn verwondingen die hij vorige maand had opgelopen tijdens de tweede etappe van de Ronde van Californië en zal woensdag starten in het Letse kampioenschap tijdrijden.



Skujins kwam in Californië hard ten val tijdens een afdaling en liep daarbij een hersenschudding en een sleutelbeenbreuk op. Ruim een maand later is de Let alweer in het peloton te bewonderen, al tempert hij de verwachtingen voor de nationale kampioenschappen. "Ik ben nog niet koersfit", laat Skujins op de site van zijn ploeg weten. "Ik voel absoluut wat minder spiermassa rondom mijn schouders. Daar ga ik nu hard aan werken. Ik voel me wel een stuk beweeglijker, maar ik mis denk ik nog wel vijf tot tien procent."



Na de nationale kampioenschappen gaat Skujins op hoogte trainen om zich voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen. "Mijn focus ligt over een maand bij de Ronde van Polen. Ik heb er erg veel zin in", besluit hij.