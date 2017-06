Barguil kopman Sunweb in Tour, vijf Nederlanders aan vertrek

15:41 – Warren Barguil zal de ploeg van Team Sunweb in de Tour de France aanvoeren. De 25-jarige Fransman is voldoende hersteld van zijn bekkenbreuk, die hij in de Ronde van Romandië had opgelopen. Bij zijn rentree in het Critérium du Dauphiné werd hij afgelopen week dertigste.



Laurens ten Dam en Simon Geschke beginnen in Düsseldorf al aan hun tweede grote ronde van dit seizoen. Beide renners speelden in mei een belangrijke rol in het behalen van de eindzege van Tom Dumoulin in de Giro d'Italia en hopen ook voor Barguil van waarde te kunnen zijn.



Sunweb heeft met Michael Matthews ook een troef in handen voor de sprintetappes. De Australiër wordt tot in de laatste meters bijgestaan door luxe knechten Nikias Arndt en Ramon Sinkeldam, die de ideale lead-out moeten verzorgen. Roy Curvers, Albert Timmer en Tour-debutant Mike Teunissen maken de selectie compleet.