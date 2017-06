Dumoulin is wederom de snelste bij NK tijdrijden

20:04 – Voor de derde keer in zijn loopbaan en voor de tweede keer in successie heeft Tom Dumoulin het NK tijdrijden op zijn naam geschreven. De winnaar van de Giro d'Italia was woensdagavond de snelste en noteerde in Montferland een tijd van 56 minuten en zeven seconden. Hij was daarmee sneller dan Stef Clement (tweede) en Robert Gesink (derde).



Dumoulin was in 2014 al de snelste op het NK en viel ook vorig jaar in de prijzen. In 2017, sowieso een uitstekend jaar voor de Limburger, is het dus weer raak. In de rit van vijftig kilometer door Montferland rekende hij overtuigend af met de concurrentie. Clement werd op 24 seconden afstand tweede, Gesink reed een prima tijdrit en eindigde met 1.00.06 op de derde plaats.



Jos van Emden, die in de laatste tijdrit van de Giro nog klassementswinnaar Dumoulin wist te kloppen, eindigde op 1 minuut en 35 seconden vierde. Omdat Koen Bouwman vijfde werd, was Team LottoNL-Jumbo de hofleverancier van de topvijf. Alleen Dumoulin (Team Sunweb) staat niet bij die ploeg op de loonlijst.