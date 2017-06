Van Vleuten pakt weer goud: "Dit zegt me heel veel"

9:29 – Annemiek van Vleuten perste er woensdag op het NK tijdrijden in Montferland, waar een parcours van 25 kilometer was uitgestippeld, een tijd van 32.44 minuut uit. Daarmee pakte de renster van Orica-Scott het goud. Ze bleef nummer twee Ellen van Dijk vier seconden voor.



Voor Van Vleuten is dit haar derde nationale tijdrittitel. In 2014 en 2016 was ze ook al de beste. "Eigenlijk voelde ik me vorig jaar beter, dus ik denk niet dat ik een superdag had", blijft Van Vleuten bescheiden op de website van haar team. "Het was zwaar en ik moest diep gaan, maar de beloning is fantastisch."



Van Vleuten ging goed van start. "Bij het eerste tussenpunt was ik al vijftien seconden sneller dan Van Dijk en tien tellen rapper dan Anna van der Breggen. Ik begon heel snel en daarna begon ik erin te geloven dat het mogelijk was. Ik wist dat het heel zwaar en close zou worden met de tijden aan de finish. Ik kon niet geloven dat ik had gewonnen, dus ik ben ontzettend blij."



"In Nederland moet je heel goed zijn om kampioen te worden, met de concurrentie van Van der Breggen en Van Dijk", weet Van Vleuten. "Vorig jaar was ik misschien iets sterker als je kijkt naar de wattages, maar deze titel zegt me heel veel. Ik heb hard gewerkt aan mijn tijdritpositie en veel op hoogte tegen de klok gereden."