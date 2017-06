Van Dijk grijpt zilver ondanks leeglopende band

9:56 – Ellen van Dijk eindigde woensdag op het NK tijdrijden in het Gelderse Montferland op de tweede plaats, maar er had wellicht meer ingezeten. De renster van Team Sunweb gaf vier tellen toe op winnares Annemiek van Vleuten, maar kreeg in de laatste fase van de race tegen de klok te maken met een leeglopende band.



Van Dijk reed op een velg over de finish. Na afloop baalde ze ervan dat het verschil met Van Vleuten slechts vier seconden was. "Zeker omdat mijn band leegliep richting het einde. Ik weet natuurlijk niet zeker of ik anders gewonnen had, Annemiek was heel sterk, maar geholpen heeft het zeker niet", reageert Van Dijk, de Europees kampioene tijdrijden, op haar persoonlijke website.



In de strijd om het zilver bleef Van Dijk Anna van der Breggen nog wel 22 seconden voor.