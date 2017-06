Tour de France 2017: de strijd om de bollentrui

30 juni 2017 – Nadat in 1919 de gele trui werd geïntroduceerd in de Tour de France volgden er in de loop van de twintigste eeuw verschillende nevenklassementen met verschillende truien. Uiteindelijk zijn er naast de gele trui drie truien overgebleven: de bollentrui, de witte trui en de groene trui. Alle truien hebben hun eigen historie, hun eigen heroïek. Dit is onze voorbeschouwing op de bollentrui, het bergklassement in de Tour.



Klimgeschiedenis Tour de France

Favorieten bergklassement Tour

Het bergklassement heeft zijn trui te danken aan Chocolat Poulain, het oudste chocolademerk van Frankrijk en de eerste sponsor van de bollentrui. De Spanjaard Vicente Trueba was in 1933 de eerste renner die het bergklassement wist te winnen. Er was toen echter nog geen bollentrui, die deed pas in 1975 zijn intrede. De eerste officieuze bergkoning in de Tour was René Pottier . De Fransman kwam in 1905 als eerste boven op de allereerste col in de Tour de France ooit, de Ballon d'Alsace. Een jaar later deden de bergen definitief hun intrede in La Grande Boucle en werd Pottier eindwinnaar. Aan het verdedigen van zijn titel kwam Pottier nooit toe, begin 1907 hing hij zichzelf namelijk op. Liefdesverdriet.Met zeven titels is Richard Virenque de recordhouder als het gaat om de meeste eindzeges in het bergklassement. Helaas zit er, net als aan de recordhouder van de groene trui (Erik Zabel), een stevig luchtje aan Virenque. De populaire Fransman werd namelijk meerdere keren in verband gebracht met dopinggebruik en bekende uiteindelijk weleens gesnoept te hebben uit de verboden pot.Twee keer werd de fameuze bollentrui gewonnen door een Nederlander. In 1988 was Steven Rooks de eerste, een jaar later (1989) was het prompt weer raak toen Gert-Jan Theunisse met het tricot aan de haal ging. Daarna kwam er nooit meer een Nederlander in de buurt van eindwinst in het bergklassement. Wel waren er genoeg Nederlanders die de bollentrui mochten dragen. Erik Dekker (2000 en 2005), Karsten Kroon (2005) en natuurlijk Johnny Hoogerland (2011) hadden in de recente geschiedenis die eer. Bovendien werd ook de allereerste bollentrui gedragen door een Nederlander, Joop Zoetemelk.De laatste jaren wordt het bergklassement weer gewonnen door echte klimmers. Dat komt vooral doordat er dubbele punten te verdienen zijn als de aankomst bergop is en deze minimaal van tweede categorie is. Deze maatregel werd genomen om meer eenvoudige cols die in het eerste deel van het parcours liggen relatief gezien minder waard te maken. Anders werd de kans te groot dat aanvallers zonder uitgesproken klimcapaciteiten er met de bolletjestrui vandoor gingen.

In 2013 en 2015 gingen respectievelijk Nairo Quintana (de nummer twee van het algemeen klassement) en Chris Froome (de winnaar van de gele trui) aan de haal met het polkadot. Rafal Majka was vorig jaar, net als in 2014, de beste in het bergklassement. De Pool eindigde in drie Tourdeelnames nooit hoger dan plek 27, maar over zijn klimcapaciteiten bestaat geen twijfel. Dit jaar is Majka, samen met Peter Sagan, de kopman bij BORA-hansgrohe.



Eigenlijk zijn de favorieten voor het eindklassement ook meteen de grootste kanshebbers om in de bollentrui het podium te mogen bestijgen in Parijs. Om die reden lijkt ook dit een strijd te gaan worden tussen Froome, Alberto Contador, Richie Porte, Romain Bardet en Nairo Quintana. Van de laatste is het nog wel de vraag in hoeverre hij al is hersteld van zijn inspanningen in de Giro d'Italia, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in Tom Dumoulin. Quintana heeft wel steun van Alejandro Valverde, eveneens kanshebber voor de bollen.





Tot de outsiders voor het klassement - en daarmee dus ook voor de bollentrui - behoren onder meer Jakob Fuglsang/Fabio Aru, Esteban Chaves/Simon Yates (op dit moment is de rolverdeling binnen Astana en Orica-Scott nog niet bekend), Thibaut Pinot, Daniel Martin en ook titelhouder Majka. Mannen als Thomas De Gendt, Jarlinson Pantano, Pierre Rolland, Louis Meintjes en - uiteraard - ook Thomas Voeckler gaan normaal gesproken niet meedoen om de gele trui, maar maken gezien hun klimcapaciteiten wel kans om de meeste bergpunten te rapen.



Renners met een gezonde dosis aanvalslust in de genen zullen in de eerste dagen van de Tour nog wel gaan uitmaken wie de bolletjestrui mag dragen. De eerste serieuze aankomst bergop is op woensdag 5 juli in de vijfde etappe, als er op de Planche-des-Belles-Filles van eerste categorie dubbele punten te verdienen zijn. Daarvóór zien we louter cols van vierde en derde categorie.



Topfavoriet: Chris Froome.



Uitdagers: Richie Porte, Alberto Contador, Nairo Quintana, Romain Bardet, Alejandro Valverde.



Outsiders: Rafal Majka, Jakob Fuglsang/Fabio Aru, Esteban Chaves/Simon Yates, Thibaut Pinot, Daniel Martin, Thomas De Gendt, Jarlinson Pantano, Pierre Rolland, Louis Meintjes en Thomas Voeckler.



Bekijk hier het bergklassement van de Tour de France in 2016.



Door: Rahied Ishaak