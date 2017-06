De Kort en Mollema moeten Contador aan Tour-winst helpen

14:41 – Bauke Mollema en Koen de Kort moeten Alberto Contador helpen aan zijn eerste eindwinst in de Tour de France sinds 2009. De Nederlanders behoren tot de negenkoppige selectie van Trek-Segafredo. De Kort zal normaliter op het vlakke zijn werk moeten doen, terwijl Mollema juist in de bergen lang bij de Spanjaard moet blijven.



De Kort zal daarnaast ook John Degenkolb moeten bijstaan in de vlakke ritten. De Duitser heeft niet veel manschappen tot zijn beschikking, maar zal zich toch willen laten zien in de massasprints. Zeker na net wat zwaardere finales, waarin de echte kannonen als Marcel Kittel zijn afgehaakt.



Verder bestaat de ploeg uit Fabio Felline, André Cardoso, Jarlinson Pantano (ritwinnaar in 2016), Markel Irizar en Michael Gogl. Voor Cardoso en de nog altijd maar 23-jarige Gogl wordt het hun debuut in de Ronde van Frankrijk.