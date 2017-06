Poels mist Tour: "Niet boos, wel flink teleurgesteld"

11:42 – Hij deed er de afgelopen maanden alles aan om op tijd fit te zijn en dacht zelf goed op koers te liggen, maar Wout Poels heeft zijn race tegen de klok verloren: Team Sky heeft hem niet opgenomen in de selectie voor de Tour de France. Een flinke domper, maar in De Telegraaf reageert Poels volwassen.



Poels, die door een knieblessure het voorseizoen moest laten schieten, legt uit hoe hij het slechte nieuws te horen kreeg. "Ik werd woensdag gebeld door manager Dave Brailsford. Als je dat telefoontje krijgt en je hoort dat je niet meegaat, zak je wel even door de grond. De laatste maanden heb ik er alles aan gedaan om de Tour te halen. Ik had er vertrouwen in dat ik er bij ging zijn, ik denk ook dat ik er klaar voor ben."



Op de vraag hoe hij op het bericht van Brailsford reageerde, en of dit voor hem aanleiding is om Team Sky mogelijk te verlaten, reageert Poels kalm. "Niet boos, wel flink teleurgesteld. Al snap ik het aan de ene kant ook wel hoor. Door die knieblessure ben ik natuurlijk wel een beetje een vraagteken. En nee, dit betekent niet meteen dat ik weg wil bij Sky. Ik heb het prima naar mijn zin bij de ploeg en heb na dit jaar nog een contract voor twee jaar. Teleurstellingen horen ook bij topsport, daar ben ik me echt wel van bewust."



In plaats van de Tour rijdt Poels later dit jaar in ieder geval de Vuelta, meldde zijn ploeg.