Lotto Soudal neemt ervaren renners mee naar Tour de France

20:35 – Lotto Soudal gaat met een ervaren ploeg naar de Tour de France. Kopman is André Greipel (34), de troef in de sprintetappes. De sterke Duitser wordt onder meer bijgestaan door zijn vriend Marcel Sieberg (35). In totaal neemt de Belgische ploeg zes dertigers mee naar het Grand Départ in Düsseldorf.



Adam Hansen (36), Lars Bak (37), Thomas De Gendt (30) en Jürgen Roelandts (32) zijn de andere dertigers bij Lotto Soudal. Ook Tony Gallopin (29) is met zijn zevende Tour-deelname eveneens een ervaren renner. Tim Wellens (26) en Tiesj Benoot (23) zijn de jonkies in de equipe van de Belgen. Voor Benoot is het zijn debuut in La Grande Boucle.



Greipel staat garant voor etappezeges. Sinds 2008 won hij in iedere ronde waaraan hij deelnam minimaal een etappe. De laatste zes jaar pakte hij elf ritzeges in de Tour de France.