Jakobsen: "Mooi om hier als favoriet te kunnen winnen"

11:25 – Als eerste renner in de geschiedenis prolongeerde Fabio Jakobsen zaterdag zijn Nederlandse titel bij de beloften. SEG Racing speelde het ploegenspel uitstekend. In de finale ging het tussen een kopgroep van vier, van wie Jakobsen de sterkste was. Zijn SEG-ploeggenoten Harttijs de Vries en Julius van den Berg werden respectievelijk derde en vierde, achter Stef Krul van Metec-TKH.



"Het is mooi om hier als favoriet te kunnen winnen", aldus Jakobsen op de website van de KNWU. "In de finale stond het voor mij voorop dat er iemand van de ploeg zou winnen. Toen we alleen met tegenstander Krul overbleven, hebben Julius van den Berg en Hartthijs de Vries het om beurten geprobeerd. Het lukte niet om hem af te schudden, toen was het zaak om mijn sprintersbenen in stelling te brengen."



"Ik wist dat ik de snelste was en de aankomst was ook ideaal voor mij", besluit Jakobsen, die uiteindelijk met twee seconden voorsprong op Krul zegevierde.