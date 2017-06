Tour de France 2017: de strijd om de gele trui

12:00 – Na de door Tom Dumoulin gewonnen Giro d'Italia begint zaterdag de tweede grote ronde van het seizoen. In het Duitse Düsseldorf gaat de 104e editie van de Tour de France van start met een individuele tijdrit. Normaal gesproken gaan de Nederlanders geen rol van betekenis spelen in het algemeen klassement, desondanks hebben we genoeg om naar uit te kijken. WielerUpdate.nl blikt vooruit op de strijd om het geel.





De Britten moesten heel lang geduld hebben voordat de gele trui voor de eerste keer in de geschiedenis naar hun land kwam. Pas in 2012, in de 99ste editie van de Tour de France, brak Bradley Wiggins de ban. Sindsdien gaat het hard: in drie van de vier daaropvolgende jaren liet Chris Froome Groot-Brittannië juichen. Tussendoor wist Vincenzo Nibali de Britse hegemonie te doorbreken met de eindwinst in 2014. De Italiaan was superieur na het wegvallen van Froome en Alberto Contador.



Froome is er klaar voor

In 2015 en 2016 sloeg Froome terug met zijn respectievelijk tweede en derde Tour-winst. Dit jaar gaat de Sky-man voor zijn vierde triomf, waarmee hij nog maar één eindzege nodig zou hebben om recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain te evenaren. Froome kan met onder meer Parijs-Nice-winnaar Sergio Henao, Mikel Landa en Geraint Thomas rekenen op een ijzersterke ploeg. Daar hoort Wout Poels niet bij. De Limburger, vorig jaar nog een belangrijke knecht van Froome, is gepasseerd voor 's werelds meest prestigieuze wielerronde, nadat hij dit jaar vier maanden aan de kant stond met een knieblessure.





Opvallend is dat Froome in alle drie de jaren dat hij het hoogste treetje van het Tour-podium mocht bestijgen, hij ruim een maand eerder ook al was gehuldigd als winnaar van het Critérium du Dauphiné (die hij eveneens drie keer won). Ditmaal kwam de Brit in de voorbereidingskoers niet verder dan de vierde plek, maar dat baart hem geen zorgen. "Voorafgaand aan deze rittenkoers had ik slechts negentien wedstrijddagen achter de rug. Ik hoop dat deze wedstrijd mij qua voorbereiding op het goede spoor heeft gebracht. Als ik terugkijk naar waar ik een paar weken geleden stond tijdens de Ronde van Romandië en waar ik nu ben, lijkt het erop dat het de goede kant opgaat. Ik denk dat ik klaar ben voor de maand juli", aldus Froome na de Dauphiné.



Porte jaagt op ex-teamgenoot

Anderhalve maand eerder was Froome in Romandië achttiende geworden in het eindklassement, al had dat mede te maken met rugklachten. Eind maart was de Sky-renner ook al slechts dertigste geëindigd in de Ronde van Catalonië, nadat hij in een bergetappe de slag had gemist in een afdaling en die dag meer dan 26 minuten verloor. In Romandië ging de eindzege naar Richie Porte, waarmee gelijk één van de grootste concurrenten van Froome voor de Tour is genoemd.





Porte kende een meer dan uitstekende eerste helft van het seizoen. De Australiër van BMC, in het verleden een luxeknecht van Froome bij Sky, won naast de Ronde van Romandië ook de Tour Down Under en werd tweede in de Dauphiné. In Parijs-Nice zat er voor Porte niet meer in dan een elfde stek in de eindrangschikking, maar dat kwam vooral door een verlies van bijna een kwartier in de tweede rit. Daarna knokte hij zich sterk terug. Porte, de nummer vijf van vorig jaar, vindt het wel spannend. "Ik sta te popelen, maar ben ook nerveus. Je kan niet ontkennen dat de Tour het hoofddoel van het jaar is, maar er komt daardoor ook een andere vorm van stress bij kijken", sprak hij onlangs. "Maar ik heb wel het gevoel dat ik er klaar voor ben."



Sterk Movistar

Dat gevoel heeft Nairo Quintana van zichzelf eveneens. Of dat ook de werkelijkheid is, is nog maar afwachten. De Movistar-troef heeft dit seizoen gekozen voor de Giro/Tour-dubbel, een keuze die in het recente verleden voor andere renners wat betreft de Tour niet altijd even goed heeft uitgepakt. "Tot dusver heb ik deze maand een goed gevoel op de fiets. In de komende paar dagen zou ik nog sterker moeten worden, waardoor ik in de best mogelijke conditie aan de start zou moeten staan in de Tour", zei de Colombiaan vorige week vol vertrouwen. Bovendien zal hij azen op revanche, aangezien hij de Giro-eindzege op de laatste dag verspeelde aan Dumoulin.





Quintana, afgelopen voorjaar de beste in de Ronde van Valencia en de Tirreno-Adriatico, heeft met Alejandro Valverde een enorme luxeknecht naast zich bij Movistar. De Spaanse routinier won in 2017 onder meer de Ruta del Sol, Ronde van Catalonië, Ronde van het Baskenland, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Je zou je, ook gezien de inspanningen van Quintana in de Giro, haast gaan afvragen of Movistar misschien wel voor Valverde had moeten kiezen als Tour-kopman. "Nee, mijn doel is helder: Nairo voor de honderd procent steunen", reageert Valverde zelf. Wel wil de 37-jarige niet te veel tijd verliezen in het klassement, om de druk op andere teams op te voeren. "Zij moeten dan immers naar ons allebei - Quintana en mij - kijken", legt hij uit.



Nieuwe energie voor Contador?

De Spaanse hoop zal eerder gevestigd zijn op Contador. De 34-jarige Madrileen werd in drie van zijn eerste vier Tour-deelnames als eindwinnaar gehuldigd - al werd zijn laatste eindzege (2010) afgepakt wegens een positieve plas - maar stond nadien niet meer op het podium op de Champs-Élysées. In de meest recente uitvoering moest hij de strijd staken na een valpartij. Destijds was hij nog in dienst van Tinkoff, waar hij een moeizame relatie had met eigenaar Oleg Tinkov. Wellicht dat zijn overgang naar Trek-Segafredo, waar hij voor deze editie met Bauke Mollema en Koen de Kort twee Nederlandse helpers meekrijgt, hem nieuwe energie geeft.





In het voorjaar leek Contador geabonneerd op tweede plaatsen. Hij was runner-up in de Ruta del Sol, Parijs-Nice, Ronde van Catalonië en Ronde van het Baskenland. El Pistolero sloot de Tour-voorbereiding af met een elfde plek in de Dauphiné. Over dat laatste is hij niet in paniek. "In het verleden hebben we vaker gezien dat de winnaar van de Dauphiné ook in de Tour kon zegevieren, maar wat mij betreft gaat het altijd beter op deze manier. Het is beter om nu tegen de limiet aan te rijden en te volgen, dan kan ik in de Tour alles eruit halen wat erin zit", stelde hij naderhand.



Frankrijk wacht al 32 jaar

Met 36 eindoverwinningen, bij elkaar gereden door 21 verschillende renners, is Frankrijk het meest succesvolle land in de Tour-geschiedenis. De laatste keer dat het organiserende land kon juichen is wel alweer 32 jaar geleden. Hinault was in 1985 de laatste Franse winnaar van de rittenkoers in eigen land. Het is aan Romain Bardet om een einde te maken aan die droogte. De AG2R La Mondiale-renner was vorig jaar de runner-up, nadat Mollema zijn tweede plek verspeelde door een valpartij. Bardet eindigde in de voorbereiding op de Tour als zesde in de Dauphiné.





Jakob Fuglsang besteeg in de gele trui het eindpodium in de Dauphiné en behoort tot de outsiders in de Tour. Dat geldt ook voor zijn collega Fabio Aru; op dit moment is de rolverdeling bij Astana nog niet bekend. Esteban Chaves en Simon Yates gaan namens Orica-Scott voor een hoge klassering in het klassement. Bij BORA-hansgrohe is Rafal Majka, in 2014 en 2016 de winnaar van de bollentrui, daarvoor de naar voren geschoven man. Daniel Martin en Louis Meintjes loeren ook op een toptienklassering.



Door: Rahied Ishaak