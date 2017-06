Evans geeft Porte goede kans, is benieuwd naar Valverde

11:37 – Zelf heeft hij een overwinning in de Tour de France op zijn cv staan: Cadel Evans weet hoe het is om het geel naar Parijs te rijden. Volgens de Australiër, die zijn fiets ruim twee jaar geleden aan de wilgen hing, maakt landgenoot Richie Porte een goede kans om dit jaar met de eer te gaan strijken.



"Volgens mij is BMC, het team van Porte, nog nooit zo'n sterk geheel geweest. Bovendien denk ik dat Richie zich dit jaar andermaal heeft bewezen", vertelt Evans in gesprek met Cyclingnews. "Ze hebben uitermate goede kaarten voor de maand juli. Richie was goed voorbereid voor Parijs-Nice, maar aldaar had hij gewoon wat pech. Een strategische misser betekende het ontbreken van een goed resultaat, het was niet dat hij zelf niet goed genoeg was."



"Mijn enige zorg is het energieverbruik, Richie kwam in januari natuurlijk al uit in de Tour Down Under. Zolang hij dat maar heeft kunnen managen: hij gaat natuurlijk niet naar de Ardennenklassiekers, dus op dat gebied heeft hij weer wat energie kunnen sparen. Het ziet er over het algemeen goed uit, maar wat mij vooral opvalt is het vertrouwen waarmee Richie, en het team om hem heen, rondrijdt."



De wereldkampioen op de weg van 2009 ziet Chris Froome, de drievoudig winnaar van de Tour, nog altijd als topfavoriet. "Ik denk dat Froome enkele grote stappen gaat zetten tussen de Dauphiné en de Tour, hij is nog steeds de te kloppen man. Ik ben benieuwd wat Alejandro Valverde kan laten zien: hij heeft een goed team om zich heen in de bergen en dat kan cruciaal zijn in de laatste week. De jongens die vanuit de Giro komen", verwijst Evans naar bijvoorbeeld Nairo Quintana, "worden moe en betalen daar de prijs voor in de Tour."