Vijftien Nederlandse renners aan start in Düsseldorf

9:16 – Er komen vijftien Nederlandse renners in actie tijdens de 104de Tour de France. Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam van Team Sunweb zal het rood-wit-blauw dragen tijdens La Grande Boucle. Voor Nederlands succes zal vooral gelet moeten worden op dagzeges, geen enkele Nederlander jaagt op een goed klassement.



LottoNL-Jumbo wil met Dylan Groenewegen scoren in de vlakke ritten, heeft Robert Gesink voor de bergen en Jos van Emden als troef in de tijdritten. Daarnaast neemt de Nederlandse formatie ook Tom Leezer en Timo Roosen mee. Dat brengt het totaal aantal Nederlanders in de ploeg op vijf, net zoveel als bij het Duitse (en voormalig Nederlandse) Team Sunweb. Zij starten met Sinkeldam, Roy Curvers, Mike Teunissen, Laurens ten Dam en Albert Timmer.



Bij Trek-Segafredo koersen Koen de Kort en Bauke Mollema in dienst van kopmannen John Degenkolb en Alberto Contador. Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac), Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert) en Maurits Lammertink (Katusha-Alpecin) zijn ook geselecteerd door hun werkgevers.



Ook vorig jaar kwamen er vijftien Nederlanders aan de start van de Tour. Tom Dumoulin zorgde in 2016 voor twee dagzeges. Mollema eindigde op plek elf in het klassement en werd daarmee de beste Nederlander in de eindrangschikking.



De Tour de France begint zaterdag in Düsseldorf met een tijdrit van veertien kilometer. Zondag zal het peloton naar het Belgische Luik trekken.