Quick-Step mikt op Kittel, Gilbert en Martin in Tour

13:40 – Quick-Step Floors komt met een sterke ploeg naar de Tour de France. Philippe Gilbert, Marcel Kittel en Daniel Martin zijn de speerpunten in de selectie van de Belgische equipe voor de 104e editie van 's werelds meest prestigieuze wielerronde.



Kittel moet het in de vlakke etappes gaan doen voor Quick-Step. De Duitser kan in zijn sprinttrein rekenen op Jack Bauer, Fabio Sabatini, Zdenek Stybar, Matteo Trentin en Julien Vermote. Gilbert mag voor dagsuccessen gaan in de heuveletappes.



Dan Martin is de troef van Quick-Step voor het klassement. De Ier eindigde vorig jaar op de negende plaats in het algemeen klassement, wat hij in komende editie wil overtreffen. In de bergen kan hij rekenen op de steun van Tour-debutant Gianluca Brambilla.