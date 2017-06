Cofidis zet niet-fitte Soupe uit Tour-ploeg, Edet vervanger

10:54 – Drie dagen voor de start heeft Cofidis een wijziging aangebracht in zijn ploeg voor de Tour de France. Geoffrey Soupe is volgens de ploegleiding niet fit genoeg en moet zijn plek in het team afstaan aan Nicolas Edet. De 27-jarige Edet reed de Tour de afgelopen drie seizoenen ook al.



Volgens Cofidis is het vormpeil van de 29-jarige Soupe onvoldoende: hij moest afgelopen weekend uitgeput afstappen in het Franse kampioenschap. "We hebben hierna even de tijd genomen om na te denken. Uit analyses blijkt dat hij niet in perfecte vorm verkeert en wie in aanloop naar de Tour niet in topvorm is, moet er niet aan beginnen. Daar is dit niet de koers naar", weet Yvon Sanquer, de algemeen directeur van Cofidis.



Het wegvallen van Soupe is een streep door de rekening voor Cofidis en met name sprinter Nacer Bouhanni, aangezien zijn landgenoot een pion zou zijn in de sprinttrein. "We moeten de plannen voor de sprints nu iets aanpassen. Maar in deze vorm had hij zijn rol in de trein niet optimaal kunnen uitvoeren."



De ploeg van Cofidis voor de Tour is nu als volgt: Nacer Bouhanni, Dimitri Claeys, Nicolas Edet, Christophe Laporte, Cyril Lemoine, Luis Angel Maté, Daniel Navarro, Florian Sénéchal, Julien Simon.