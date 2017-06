Froome over toekomst: "Ik sta voor verlenging bij Team Sky"

19:50 – Chris Froome en Team Sky zitten in de laatste fase van de onderhandelingen over een nieuw, driejarig contract. Dat zei de Brit tijdens de persconferentie van zijn ploeg in Düsseldorf, waar zaterdag de Tour de France van start gaat. Met die uitlating zijn de geruchten over een vertrek van Froome bij Team Sky uit de lucht.



De geruchten over een vertrek van Froome bij Sky hadden alles te maken met het uitblijven van een steunbetuiging van Froome aan zijn baas Dave Brailsford. Brailsford en Team Sky kwamen vorig jaar in opspraak omdat naar buiten kwam dat voormalig Sky-renner Bradley Wiggins medische attesten kreeg om een verboden middel te kunnen nemen. Bovendien werd er een verdacht pakketje afgeleverd bij de ploegbus van Team Sky in het Critérium du Dauphiné van 2011.



Brailsford moest het ontgelden nadat hij met vage verklaringen kwam over de affaire. Cyclingnews kwam daarop met het verhaal dat renners Brailsford beu waren en hem af wilden zetten. Daarop reageerden de renners weer door op sociale media openlijk hun steun te betuigen aan de ploegbaas, maar Froome bleef stil. De geruchten over een vertrek van Froome werden nog hardnekkiger toen L'Équipe met het verhaal kwam dat de Brit weg wilde bij Team Sky.



In maart van dit jaar verdedigde Froome zijn baas alsnog en tijdens de persconferentie in Düsseldorf van vandaag (woensdag) liet hij zelfs weten dicht bij een meerjarige verlenging te zijn bij Team Sky.



Froome start zaterdag met zijn missie om zijn vierde Tour te winnen. Tijdens de persconferentie herhaalde hij dat hij Richie Porte ziet als zijn grootste concurrent voor de eindzege in La Grande Boucle. "Het wordt een agressieve koers, het parcours ligt me minder goed dan in andere jaren. Maar ik heb vertrouwen en weet dat ik goed in vorm ben", sprak hij.