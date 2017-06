Froome wipt over eerste horde: "Ik blijf bij Team Sky"

12:30 – Chris Froome gaat zaterdag beginnen aan zijn missie om de Tour de France voor de vierde keer te winnen. De eerste horde is al genomen, een persconferentie vol met hongerige journalisten. Froome blijft stoïcijns als hij vragen krijgt over de geloofwaardigheid van zijn werkgever, Team Sky. De tegenaanval is raak: "Ik ga hier met drie jaar verlengen."





Als Froome de perszaal binnenloopt, laten de fotografen hun camera's gretig ratelen. Per seconde worden er honderden foto's geschoten. Van Froome, drievoudig winnaar van de Tour. Maar ook van Dave Brailsford, ploegbaas van Team Sky. Brailsford lijkt de laatste maanden minder tijd kwijt te zijn aan het managen van zijn ploeg, dan aan het verdedigen van zijn beleid en uitlatingen in het verleden. Negen ultradunne renners op een rij, in het midden zitten Brailsford en Froome.



Omstreden

Verdediging

Vierde zege

Hoe zat het ook alweer? Bradley Wiggins won in 2012 de Tour voor Team Sky. Na een Russische hack kwam naar buiten dat de Brit in voorbereiding op grote koersen een middel tegen een pollenallergie kreeg. Dat middel staat op de dopinglijst, maar Wiggins mocht het nemen vanwege een medisch attest, een goedkeuring van het wereldantidopingagentschap (WADA). Daarna werden de verdachtmakende verhalen over Team Sky losgepeuterd.Zo werd bekend dat er een verdacht pakketje was afgeleverd bij de ploegbus van Team Sky in het Critérium du Dauphiné van 2011, dat ploegdokter Richard Freeman zijn medisch dossier van renners kwijt was geraakt en dat er extreme hoeveelheden triamcinolone besteld (het middel dat Wiggins kreeg voor zijn allergie) waren. Brailsford antwoordt op die laatste ontdekking: "Ik gebruik het zelf ook om een knieblessure te behandelen".Tijdens de persconferentie kan Brailsford opnieuw in de verdediging. Hij houdt vast aan zijn beleid, heeft het liever over de koers en herhaalt telkens: "Ik ben trots op wat we bereikt hebben met deze ploeg, trots op de jongens die nu om me heen zitten. Ik houd van dit werk en zal er nog lang mee doorgaan." En het liefste praat Brailsford over de koers. "We hebben er zin in, al is het een lastig parcours. We zullen agressief moeten koersen", weet de ploegbaas.Ook Froome krijgt vragen te verwerken. Of hij nog wel vertrouwen heeft in zijn staf als de ploegdokter een medisch dossier kwijt kan raken? Sarcastisch antwoordt Froome: "Nee, ik heb totaal geen vertrouwen in mijn ploeggenoten en ook niet in de staf van Sky." De Brit snoert de monden van journalisten even later door te zeggen dat hij in de afrondende fase is in de onderhandeling over een nieuw, driejarig contract bij Team Sky.

Froome blijft rustig, hij is gewend dit soort vragen te krijgen. "Die ervaring helpt", weet hij. Zijn pijlen zijn gericht op zege nummer vier, maar dat zal niet makkelijk worden. Het parcours is niet op het lijf van Froome geschreven. Minder klimmen, meer listige aankomsten. Bovendien lijkt de vorm van Froome minder. Waar hij vorig jaar nog de Herald Sun Tour en het Critérium du Dauphiné won, daar staat de teller dit jaar nog op nul. Nul eindzeges, nul dagzeges. Ondertussen laten mannen als Jakob Fuglsang en Richie Porte dit jaar hun sterke benen spreken.



"Natuurlijk wil ik koersen winnen, dat geeft vertrouwen. Maar ik heb vertrouwen doordat ik me goed voel, ik heb het gevoel precies daar te zijn waar ik moet zijn", zegt Froome over zijn vorm. "Die Dauphiné had ik nodig om in topvorm te raken", klinkt het vol vertrouwen. Weinig anders kan Froome ook niet zeggen. Zou hij zich minder sterk voelen dan vorig jaar, hij zou het niet zeggen. De concurrentie mag niet het gevoel krijgen dat hij te verslaan is. Het hoort bij het spel.



Toch erkent Froome: "Ik denk dat de concurrentie sterker is dan voorheen. Bovendien is het parcours lastiger voor mij. Ik zal agressiever moeten koersen. Hoe ik dat train? Dat is moeilijk te trainen, het is een mindset. Ik kan moeilijk elke dag ruzie maken met een automobilist", knipoogt hij. In mei werd Froome naar eigen zeggen opzettelijk van zijn fiets gekegeld door een automobilist.



Titelverdediger, drievoudig winnaar en topfavoriet Froome weet rustig te blijven in de gekte die rond hem ontstaat. Zonder problemen wipt de Brit over de eerste fietsloze horde richting zege nummer vier. Nu nog op de fiets. Zaterdag rond 18.30 uur begint de Tour de France van Froome met een tijdrit van veertien kilometer door Düsseldorf.



Door: Benjamin de Bruijn