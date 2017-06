Kanshebber Van Emden: "Afwachten hoe de benen zijn"

9:30 – Jos van Emden is sinds de laatste etappe van de honderdste Giro d'Italia ritwinnaar in een grote ronde. Nog in de overwinningsroes van Milaan krijgt hij de vraag van zijn werkgever: zou je mee willen naar de Tour de France? "Geen lastige vraag", lacht Van Emden. Maar hoe zijn de benen na die zware Giro?



Mee naar de Tour

Te vroeg begonnen

"Normaal gesproken word ik gewoon moe in de derde week van een grote ronde. Dit keer waren mijn benen na de laatste bergrit goed. Toen wist ik dat ik die tijdrit kon winnen", vertelt Van Emden een paar dagen na zijn tijdritwinst in de Ronde van Italië in gesprek met WielerUpdate.nl.Van Emden zit dan nog middenin zijn overwinningsroes. "Ja, ik zou wel mee willen naar de Tour", reageert hij op de vraag of hij kansen ziet op succes bij de start van de Tour in Düsseldorf. De vlakke tijdrit van zaterdag is 'een once-in-a-lifetimepje' om het geel te pakken, zoals die laatste etappe in Italië dat was op een ritzege in een grote ronde. Niet veel later vraagt LottoNL-Jumbo hem voor de Tourploeg. Van Emden twijfelt geen moment en zegt toe.In het nieuwe programma laat Van Emden de Ster ZLM Toer schieten, op de NK-tijdrit kan hij vervolgens zijn benen testen. "Dat voelde niet goed", haalt Schiedammer terug. "Het eerste deel ging nog aardig, maar ik kwam veel te snel de man met de hamer tegen. Ik bekijk het positief. Dat tweede gedeelte ben ik niet meer vol gegaan en toch verlies ik maar 1.35 op Tom Dumoulin (een vierde plaats, red.). Maar tevreden ben ik zeker niet. Ik kwam daar maar voor één ding, de titel. Ik weet intussen heel goed hoe ik me moet voelen om een goede tijdrit te rijden, en dat was bij het NK niet het geval."Nu is het vooral afwachten hoe de benen zijn zaterdag als de tijdrit door Düsseldorf wacht. "Ik heb de fout gemaakt om te snel weer intensief te gaan trainen. Stom, maar ik kan het nu niet meer terugdraaien. Ik zie wel hoe het gaat zaterdag", gaat Van Emden verder. De twijfels slaan niet toe bij de renner van LottoNL-Jumbo, dat heeft namelijk geen enkele zin.Wie zijn concurrenten zijn? "Geen idee. Ik maak me er ook niet meer druk om dat ik gezien word als kanshebber. Na die zege in Milaan is dat logisch. In de Giro van vorig jaar was dat anders, bij de start in Apeldoorn. Toen had ik nog niet zo'n zege achter mijn naam. Ik praatte er toen omheen, maar was ook eerlijk. Ik voelde me toen niet geweldig."Ook nu hangen er vraagtekens aan de benen van de specialist. Gewoon zo hard mogelijk fietsen, dat is de even simpele als ingewikkelde opgave voor Van Emden. Er is één 'concurrent' die Van Emden wel heeft gevolgd, ploeggenoot Primoz Roglic. Van Emden: "Die schat ik heel hoog in. Hij staat er net zo relaxed in, wat dat betreft lijken we wel een beetje op elkaar. We zijn ook geen concurrenten van elkaar, we gunnen elkaar die zege. Mooi dat we hier met twee kanshebbers starten in de tijdrit."Als Düsseldorf achter de wielen ligt, neemt Van Emden plaats in de sprinttrein. Dat is even wennen, want vaak stapt hij niet op. "Mijn taak is om de juiste mensen in stelling te brengen voordat de sprint wordt aangetrokken voor Dylan (Groenewegen, red.). Ik heb daar een aardige intuïtie voor, dus dat gaat goedkomen." En ook Groenewegen zelf is blij dat Van Emden erbij is de komende weken. "Ik heb hem er graag bij. Hij is ervaren, rustig en hij heeft ook nog kans in de tijdrit", weet de spurter.Door: Benjamin de Bruijn