In beeld: de Tour-ploegenpresentatie in Düsseldorf

11:13 – Met het vertrek van de 104de editie van La Grande Boucle in het verschiet, werden in Düsseldorf alle ploegen gepresenteerd aan het massaal uitgelopen publiek. Dankzij LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo, Team Sky en Katusha-Alpecin kwamen er ook meteen vier nieuwe shirts voorbij. Het wit voert daarbij duidelijk de boventoon.



Met LottoNL-Jumbo en Team Sunweb kwamen ook de Nederlands getinte ploegen aan bod. Bij de eerstgenoemde was het even wennen om Dylan Groenwegen zonder het rood-wit-blauw om zijn schouders te zien. Vanaf afgelopen zondag is dit tenue namelijk in bezit van Team Sunweb, met daarbij natuurlijk veel aandacht voor het design van de nieuwe trui van Ramon Sinkeldam.



























Wit voort boventoon in nieuwe tenues

Trek-Segafredo komt vlak voor de Tour als vierder ploeg op de proppen met een alternatief tenue. De Amerikaanse formatie kiest voor een volleidg wit shirt, waarmee de modetrend van Team Sky en in mindere mate Katusha-Alpecin nog even wordt voortgezet.









































De uitdagers: andere weg, zelfde doel

Naast Chris Froome en Alberto Contador waren vele ogen gericht op twee andere kleppers voor het klassement:Richie Porte en Nairo Quintana. De Australiër zet dit jaar alles op een topprestatie in La Grande Boucle, terwijl Quintana na zijn eerdere Giro-deelname juist hoopt op betere benen in Frankrijk.



















Sagan stralend middelpunt kleurrijk BORA

Zoals altijd gaat er veel aandacht uit naar Peter Sagan, de grootste superster uit het peloton. Met zijn wereldkampioenentrui, de Duitse driekleur van Marcus Burghardt en Juraj Sagan als Slowaaks kampioen is BORA-Hansgrohe qua bijzondere truien sowieso erg goed vertegenwoordigd.