Wiggins wil als roeier zesde gouden medaille halen

9:33 – Een opmerkelijke carrièreswitch voor Bradley Wiggins: de enkelvoudig Tourwinnaar én bezitter van vijf olympische gouden medailles wil naar de Spelen van 2020 als roeier. De inmiddels 37-jarige Wiggins wil een hobby omzetten in een extra kans om naar het mondiale topevenement te gaan.



"Ik ben gaan roeien vlak nadat ik mijn fiets aan de wilgen hing", vertelt Wiggins een groepje Britse journalisten waaronder de Daily Mail, tijdens een samenkomen in Manchester. "Mijn getallen werden echter steeds beter, ik heb het professioneel aangepakt en train inmiddels zeven dagen in de week. Bovendien heb ik ook al een roeicoach. Ik ga in december deelnemen aan de Britse kampioenschappen en ga kijken hoever ik kan reiken, misschien wel tot een zesde gouden medaille?"



Wiggins heeft een paar boterhammetjes extra gegeten in de afgelopen tijd: de Brit erkent dat zijn pak tegenwoordig nogal strak zit, zijn streefgewicht ligt op honderd kilo. "Dat is 31 kilo zwaarder dan in de Tour van 2012", knipoogt de in Gent geboren Brit.