Fortuneo met andere co-sponsor in Tour, wijzigt outfit

9:53 – Geen Fortuneo-Vital Concept op de deelnemerslijst van de Tour de France, maar Team Fortuneo Oscaro. De Franse procontinentale ploeg, die voor het vierde achtereenvolgende jaar aan de start verschijnt in La Grande Boucle, heeft wegens de naamswijziging ook enkele veranderingen in de outfit doorgevoerd.



De zwarte broeken zijn vervangen door witte, waar de zwarte strepen op de trui tegenwoordig blauw zijn. Sponsor Oscaro, dat online in auto-onderdelen handelt, neemt de plaats in van Vital Concept. Oscaro was al langere tijd verbonden aan de Franse wielerstal.



Voor Fortuneo Oscaro staan onder meer sprinter Daniel McClay en Tour-etappewinnaar Brice Feillu aan de start in Düsseldorf. Eduardo Sepulveda moet voor een mooie eindklassering zorgen.



Foto: Twitter